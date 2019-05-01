Bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninin oylamasında rakiplerine karşı ezici bir üstünlük elde eden Erkenci Kuş dizisi 3 dalda birden ödül kazandı.

“CANIM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDERİM“

Törende ödül alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, “İyi akşamlar bu ödüle beni aday gösterdiğiniz için teşekkür ederim her zaman yanımda olan canım kardeşlerime teşekkür ederim....



































