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Türkiye, İlk 3 Ayda Turizmden 4,6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

TÜRKİYE, İLK 3 AYDA TURİZMDEN 4,6 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaştı.

Tarih : 30 Nisan 2019, 12:20
Puan Ver : Türkiye, İlk 3 Ayda Turizmden 4,6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti(5/10)1

Türkiye, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış yakalayan Türkiye, TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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