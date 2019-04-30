TÜRKİYE, İLK 3 AYDA TURİZMDEN 4,6 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaştı.
Türkiye, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış yakalayan Türkiye, TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vatandaşları Ayağa Kaldıran Görüntü! Pide Fırınında Fareler Cirit Attı
- Ünlü Kasap Nusret Gökçe Eski Çalışanının Açtığı Hakaret Davasını Kaybetti
- Kağıtsız Gümrük Dönemi Yarın Başlıyor
- Genç Kadın, Hamile Kaldığı Erkek Arkadaşı Hakkında Takipsizlik Kararı Verilince İntihara Kalkıştı
- Soğanın Fiyatı Halde 75 Kuruşa Kadar Düştü Ancak Marketlerde Hala Cep Yakıyor
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar