Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaştı.

Türkiye, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış yakalayan Türkiye, TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

Kaynak: haberinburada....