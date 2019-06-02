TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI
Iğdır'da çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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