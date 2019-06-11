TÜRKİYE’DEN ABD’YE TEPKİ: MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMIYOR
Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı karara tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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