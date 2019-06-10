İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
Ordu’Da Balık Çok Ama Talep Yok
Trump: Çin, Abd İle Anlaşacak Çünkü Bunu Yapmak Zorunda
Nihat Özdemir’Den Sert Tepki: Irkçılığa Benzeyen Bir Olay, Uefa’Ya Anlatacağız
Mhp Lideri Bahçeli’Den İsmail Küçükkaya İçin Dikkat Çeken Sözler: Hangi Vasfından Dolayı Tercih Edildi
Türkiye’Den Fatih Sondaj Gemisi Çalışanları Hakkında Tutuklama Emri Çıkaran Gkry’Ye Sert Tepki
İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın Fırça Tutması Komik
İzlanda’Dan Havaalanından Resmi Açıklama Geldi: Türkiye 1 Saat 20 Dakikada Çıktı
Ak Parti’Den Çok Konuşulacak Uğur Dündar İddiası: ’Sen Bu İşi Yapma’ Dediler
Cumhur İttifakı İbb Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım’A Destek İçin İzlanda’Ya Gitmek İstiyor!
Alpay Özalan: Spor Bakanımız İle İzlanda’Ya Gidiyorum
3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı
İzlanda Maçı Öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu İle Görüştü
5 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Bakkal Tutuklandı
Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Kişinin Corentin Siamang Olduğu İddia Edildi
Son Dakika! Ortak Yayın Kararı Sonrası Yıldırım’Dan Açıklama: Küçükkaya Başarılı Program Yapan Bir Arkadaşımız
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’Dan Ali Koç’A 2010-2011 Desteği!
Didem Arslan Yılmaz’Dan ’Ortak Yayın’ Açıklaması: Dost Görünen İkiyüzlüleri Tanıdım
Uçakta Büyük Kargaşa! Yolcu, Tuvalet Sanıp Acil Çıkış Kapısını Açtı
İzlanda’Nın Onaylanmamış Havaalanı İddialarına Konyaspor’Dan Yanıt Geldi

TÜRKİYE’DEN FATİH SONDAJ GEMİSİ ÇALIŞANLARI HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARAN GKRY’YE SERT TEPKİ


Türkiye’den Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama emri çıkaran GKRY’ye sert tepki
Tarih : 10 Haziran 2019, 19:10
Puan Ver : Türkiye’Den Fatih Sondaj Gemisi Çalışanları Hakkında Tutuklama Emri Çıkaran Gkry’Ye Sert Tepki(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ile TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönünde basında yer alan haberlerin yakından takip edildiğini belirterek, “Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. “ ifadelerini kullandı....

















Etiketler: Türkiye’Den  Fatih  Sondaj  Gemisi  Çalışanları  Hakkında  Tutuklama  Emri  Çıkaran  Gkry’Ye  Sert  
Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER