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Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına yılda 12 bin ton plastik atık vuruyor

TÜRKİYE’NİN AKDENİZ KIYILARINA YILDA 12 BİN TON PLASTİK ATIK VURUYOR

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki plastik atıklar doğal yaşamı tehdit ediyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın raporuna göre ülkemizin Akdeniz kıyılarına yılda 12 bin ton plastik atık vuruyor.

Tarih : 08 Haziran 2019, 17:00
Puan Ver : Türkiye’Nin Akdeniz Kıyılarına Yılda 12 Bin Ton Plastik Atık Vuruyor(5/10)1

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapora göre Akdeniz'e dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk plastik atık karışıyor. Kıyılarına en fazla plastik atık vuran ülkelerin başında İtalya ve ardından yılda 12 bin ton atık ile Türkiye geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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