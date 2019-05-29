Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek arıtma tesisi projesi geliştirdi. Son aşamaya gelinen projenin yüzde 90'ı tamamlandı.

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