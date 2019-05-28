TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI BELLİ OLDU
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu“ araştırmasına göre 2018 yılının zirvesinde 79 milyar TL'lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar TL'lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23,6 milyar TL üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu.
Kaynak: haberinburada....
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