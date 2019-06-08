TÜRKİYE’NİN EN UZUN İÇME SUYU TÜNELİ ’GEREDE’ TAMAMLANDI
DSİ tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan “Gerede Tüneli“nde sona gelindi. Tünel ile Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan “Gerede Tüneli“ tamamlandı. Tünel ile Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak.
Kaynak: haberinburada....
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