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Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli ’Gerede’ tamamlandı

TÜRKİYE’NİN EN UZUN İÇME SUYU TÜNELİ ’GEREDE’ TAMAMLANDI

DSİ tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan “Gerede Tüneli“nde sona gelindi. Tünel ile Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.

Tarih : 08 Haziran 2019, 12:40
Puan Ver : Türkiye’Nin En Uzun İçme Suyu Tüneli ’Gerede’ Tamamlandı(10/10)6

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan “Gerede Tüneli“ tamamlandı. Tünel ile Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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