TÜRKİYE’NİN GRUBUNDA LİDER DEĞİŞTİ! İŞTE PUAN DURUMU
Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu....
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