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Türkiye’nin konuştuğu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğününden ilk kareler!

TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU MESUT ÖZİL İLE AMİNE GÜLŞE’NİN DÜĞÜNÜNDEN İLK KARELER!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İşte çok konuşulan düğünden ilk kareler.

Tarih : 07 Haziran 2019, 23:30
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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıydı....

















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