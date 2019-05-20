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Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açığı 337,1 Milyar Dolar Oldu

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU AÇIĞI 337,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, Mart sonunda 337,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 12:00
Puan Ver : Türkiye’Nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açığı 337,1 Milyar Dolar Oldu(8/10)4

Merkez Bankası verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 artışla 241,7 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 1,5 azalışla 578,8 milyar dolara indi. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP)açığı, 2018 yıl sonunda 356,2 milyar dolarken, Mart sonunda 337,1 milyar dolara geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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