Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, Mart sonunda 337,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 artışla 241,7 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 1,5 azalışla 578,8 milyar dolara indi. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP)açığı, 2018 yıl sonunda 356,2 milyar dolarken, Mart sonunda 337,1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: haberinburada....