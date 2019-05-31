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UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım’dan yardım istedi

UBER SÜRÜCÜLERİ SİSTEMİN KAPANMASINA SAATLER KALA BİNALİ YILDIRIM’DAN YARDIM İSTEDİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurun ardından AK Parti İl Binası önüne gelen UBER sürücüleriyle görüştü. Yıldırım, “Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım“ dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 13:10
Puan Ver : Uber Sürücüleri Sistemin Kapanmasına Saatler Kala Binali Yıldırım’Dan Yardım İstedi(8/10)4

UBER sürücüleri Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan yardım istedi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















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