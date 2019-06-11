Uber'in istanbul'daki faaliyetlerini durdurma kararının ardından uygulama üzerinden yolcu taşımacılığı yapan onlarca araç sahibi araçlarını 2. el ilan siteleri üzerinden satılığa çıkardı. Sektör temsilcileri 100 ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla

Uzun zamandan beri taksiciler ile yolcu taşıma tartışması içerisinde yer alan Uber geçtiğimiz ayın son haftasında aldığı sürpriz bir karar ile İstanbul'da minibüs taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....