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Uber’in İstanbul’da faaliyetlerini durdurma kararı sonrası araçlar yüzde 10 ucuza satılıyor

UBER’İN İSTANBUL’DA FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI SONRASI ARAÇLAR YÜZDE 10 UCUZA SATILIYOR

Uber'in istanbul'daki faaliyetlerini durdurma kararının ardından uygulama üzerinden yolcu taşımacılığı yapan onlarca araç sahibi araçlarını 2. el ilan siteleri üzerinden satılığa çıkardı. Sektör temsilcileri 100 ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla

Tarih : 11 Haziran 2019, 15:40
Puan Ver : Uber’İn İstanbul’Da Faaliyetlerini Durdurma Kararı Sonrası Araçlar Yüzde 10 Ucuza Satılıyor(8/10)4

Uzun zamandan beri taksiciler ile yolcu taşıma tartışması içerisinde yer alan Uber geçtiğimiz ayın son haftasında aldığı sürpriz bir karar ile İstanbul'da minibüs taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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