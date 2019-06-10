Cumhur İttifakı İbb Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım’A Destek İçin İzlanda’Ya Gitmek İstiyor!
Alpay Özalan: Spor Bakanımız İle İzlanda’Ya Gidiyorum
3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı
İzlanda Maçı Öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu İle Görüştü
5 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Bakkal Tutuklandı
Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Kişinin Corentin Siamang Olduğu İddia Edildi
Son Dakika! Ortak Yayın Kararı Sonrası Yıldırım’Dan Açıklama: Küçükkaya Başarılı Program Yapan Bir Arkadaşımız
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’Dan Ali Koç’A 2010-2011 Desteği!
Didem Arslan Yılmaz’Dan ’Ortak Yayın’ Açıklaması: Dost Görünen İkiyüzlüleri Tanıdım
Uçakta Büyük Kargaşa! Yolcu, Tuvalet Sanıp Acil Çıkış Kapısını Açtı
İzlanda’Nın Onaylanmamış Havaalanı İddialarına Konyaspor’Dan Yanıt Geldi
Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı Dönemi Resmen Başladı
Ahmet Ağaoğlu’Ndan Sürpriz Öneri: İzlanda Maçı Trabzon’Da Oynansın
İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
Kinsey Wolanski’Den İtiraf: Liverpoollu Yıldızlar Flört Dolu Mesajlar Attı
Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
Canlı Yayın İçin İsmail Küçükkaya’Nın Seçilmesi Sosyal Medyayı Salladı
Ortak Canlı Yayın Açıklamasından Sonra İmamoğlu’Ndan İlk Yorum: Büyük Keyif Alacağım
İzlanda Futbol Federasyonu’Ndan Skandal Açıklama: Türk Oyuncular Abartıyor
Emre’Ye Tuvalet Fırçası Uzatan Kişinin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Uçakta büyük kargaşa! Yolcu, tuvalet sanıp acil çıkış kapısını açtı

UÇAKTA BÜYÜK KARGAŞA! YOLCU, TUVALET SANIP ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇTI

Manchester Havalimanı'ndan kalkan ve Birleşik Krallık-Pakistan seferini yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını tuvalet kapısı sanıp açmaya çalıştığı için ciddi bir rötara sebep oldu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 17:00
Puan Ver : Uçakta Büyük Kargaşa! Yolcu, Tuvalet Sanıp Acil Çıkış Kapısını Açtı(5/10)1

Pakistan International Airlines'ın (PIA) Manchester'dan Islamabad'a seyahat edecek 702 sefer numaralı uçuşu Cuma günü 7 saatlik bir rötara uğradı. Uçakta bulunan acil çıkış kapısını tuvalet kapısıyla karıştıran yolcu büyük bir kargaşaya sebep oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Uçakta  Büyük  Kargaşa  Yolcu  Tuvalet  Sanıp  Acil  Çıkış  Kapısını  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER