UÇAKTA BÜYÜK KARGAŞA! YOLCU, TUVALET SANIP ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇTI
Manchester Havalimanı'ndan kalkan ve Birleşik Krallık-Pakistan seferini yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını tuvalet kapısı sanıp açmaya çalıştığı için ciddi bir rötara sebep oldu.
Pakistan International Airlines'ın (PIA) Manchester'dan Islamabad'a seyahat edecek 702 sefer numaralı uçuşu Cuma günü 7 saatlik bir rötara uğradı. Uçakta bulunan acil çıkış kapısını tuvalet kapısıyla karıştıran yolcu büyük bir kargaşaya sebep oldu.
Kaynak: haberinburada....
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