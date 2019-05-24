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UEFA, FENERBAHÇE’Yİ FFP YÜZÜNDEN BİR ÜST KURULA SEVK ETTİ


UEFA, Fenerbahçe’yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti
Tarih : 24 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Uefa, Fenerbahçe’Yi Ffp Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti(5/10)1

UEFA, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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