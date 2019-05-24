UEFA, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

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