UEFA ULUSLAR LİGİNDE ŞAMPİYON PORTEKİZ OLDU
UEFA Uluslar Liginde Portekiz, final maçında Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi.
Kaynak: haberinburada. ....
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