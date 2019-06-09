UĞUR DÜNDAR, ’BASKI YAPILDIĞI İÇİN VAZGEÇTİ’ İDDİASINA CEVAP VERDİ
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın “Ortak yayını yönetsin“ dediği gazeteci Uğur Dündar,baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiği iddiasını yalanladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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