Gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı oturumu neden yönetmek istemediğini anlattı. Dündar, “Sadece adil bir açık oturum yönetmek, gazetecilik yapmak istiyordum. Ama bu ortamda gazetecilik yapmak mümkün değil“ dedi.