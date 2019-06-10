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Uğur Dündar’dan canlı yayın açıklaması: Bu ortamda gazetecilik yapılmaz

UĞUR DÜNDAR’DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI: BU ORTAMDA GAZETECİLİK YAPILMAZ

Gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı oturumu neden yönetmek istemediğini anlattı. Dündar, “Sadece adil bir açık oturum yönetmek, gazetecilik yapmak istiyordum. Ama bu ortamda gazetecilik yapmak mümkün değil“ dedi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 13:10
Puan Ver : Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz(8/10)4

Habertürk yazarı Oray Eğin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirilmesi planlanan Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım oturumuna ilişkin olarak gazeteci Uğur Dündar'la konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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