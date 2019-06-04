UKRAYNA’DA TENEKELERE ATEŞ EDEN SARHOŞ POLİSLER, ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, sarhoş oldukları belirtilen polislerin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği bir çocuk, hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, sarhoş oldukları belirtilen polislerin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği bir çocuk, hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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