ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN MARMARAY İDDİASINA YANIT: 54 SETİN 43’Ü HER GÜN HİZMET VERİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada “06 Haziran 2019 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ve daha sonra da Cumhuriyet gazetesi kaynaklı olarak bazı basın yayın kuruluşlarında İYİ Parti Milletvekili Sayın Lütfi Türkkan'ın soru önergesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan cevaba dayandırılarak 'Marmaray'da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin kullanılmayarak kaderine terk edildiği' yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarına yer verilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür“ dendi. Açıklama şöyle devam etti:
Kaynak: haberinburada. ....
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