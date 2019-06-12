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Ülkesinde gündem oldu! Muslera’dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska

ÜLKESİNDE GÜNDEM OLDU! MUSLERA’DAN ŞOK TEPKİ: NE YAPIYORSUN SISKA

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Uruguay idmanında telefonu çalınca konuşmaya başladı. O anları kameraya alan kişiye de sert bir tepki verdi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 15:20
Puan Ver : Ülkesinde Gündem Oldu! Muslera’Dan Şok Tepki: Ne Yapıyorsun Sıska(10/10)6

Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, antrenman sırasında oldukça tartışılan bir hareketin altına imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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