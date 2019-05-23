Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'nin oruç tutmasını eleştirdi ve ekledi “Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir“ dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. “ dedi....



































