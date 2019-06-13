UMMAN KÖRFEZİ’NDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR: MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ
Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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