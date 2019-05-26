ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE, GENÇ KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKEN ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H. A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın “Neden fotoğrafımı çekiyorsun?“ diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü....
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