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Ünlü Kasap Nusret Gökçe Eski Çalışanının Açtığı Hakaret Davasını Kaybetti

ÜNLÜ KASAP NUSRET GÖKÇE ESKİ ÇALIŞANININ AÇTIĞI HAKARET DAVASINI KAYBETTİ

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, eski çalışanı Ali İhsan Kandil'in kendisine açtığı hakaret davasını kaybetti. Gökçe, eski çalışanına tazminat ödemeye hükmedildi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 18:00
Puan Ver : Ünlü Kasap Nusret Gökçe Eski Çalışanının Açtığı Hakaret Davasını Kaybetti(6/10)2

Sosyal medyada salt bae hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı hakaret davasını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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