ÜNLÜ POPÇU OLGA POLYAKOVA, PARTİ KURUP SİYASETE ATILACAĞINI AÇIKLADI!
Ukrayna'da önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak erken parlamento seçimleri öncesi siyaset sahnesi renkleniyor. Ünlü pop yıldızı Olga Polyakova, parti kurup siyasete atılacağını açıkladı.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yeniden vatandaşlık verdiği eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisinin yanı sıra, ülkenin en ünlü şarkıcılarından biri de seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor. Ukrayna'da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kurup siyasete atılma kararı aldığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran ünlü şarkıcı, “Hayatımda birçok yenilik oldu....
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