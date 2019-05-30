Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yeniden vatandaşlık verdiği eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisinin yanı sıra, ülkenin en ünlü şarkıcılarından biri de seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor. Ukrayna'da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kurup siyasete atılma kararı aldığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran ünlü şarkıcı, “Hayatımda birçok yenilik oldu....



































