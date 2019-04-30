Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

DİLBER AY KİMDİR?

Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3....



































