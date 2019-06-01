Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi. Son dünya turnesi “Farewell Yellow Brick Road“ kapsamında İtalya'nın Verona kentinde verdiği konser sırasında konuşan John, “Yaptığı şeyden ötürü ülkemden utanıyorum“ dedi.

“AVRUPALIYIM, APTAL EMPERYALİST BİR İNGİLİZ DEĞİL“

John, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım....



































