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Ünlü Şarkıcı Elton John, İngiltere’Nin Avrupa Birliği’Nde Ayrılma Kararına Sitem Etti
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Ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde ayrılma kararına sitem etti

ÜNLÜ ŞARKICI ELTON JOHN, İNGİLTERE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDE AYRILMA KARARINA SİTEM ETTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi.

Tarih : 01 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı Elton John, İngiltere’Nin Avrupa Birliği’Nde Ayrılma Kararına Sitem Etti(10/10)6

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi. Son dünya turnesi “Farewell Yellow Brick Road“ kapsamında İtalya'nın Verona kentinde verdiği konser sırasında konuşan John, “Yaptığı şeyden ötürü ülkemden utanıyorum“ dedi.

“AVRUPALIYIM, APTAL EMPERYALİST BİR İNGİLİZ DEĞİL“

John, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım....

















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