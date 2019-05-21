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Ünlü Şef Jamie Oliver’ın Restoran Zinciri İflas Etti

ÜNLÜ ŞEF JAMİE OLİVER’IN RESTORAN ZİNCİRİ İFLAS ETTİ

İngiltere'nin ünlü şefi Jamie Oliver'ın restoran zinciri iflas etti. İflas sonrası 1.300 çalışan, işini kaybetme korkusu yaşıyor.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : Ünlü Şef Jamie Oliver’In Restoran Zinciri İflas Etti(5/10)1

İngiltere'nin ünlü şefi Jamie Oliver'ın restoran zinciri iflas etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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