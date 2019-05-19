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Usta Oyuncu Zerrin Tekindor, Yıllardır Kumral Kullandığı Saçlarını Griye Boyattı

USTA OYUNCU ZERRİN TEKİNDOR, YILLARDIR KUMRAL KULLANDIĞI SAÇLARINI GRİYE BOYATTI

Başarılı oyuncu Zerrin Tekindor, yıllardır kumral görmeye alıştığımız saçlarını gri renge boyattı. Oyuncunun bu radikal değişimi neden yaptığı ise merak konusu oldu.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Usta Oyuncu Zerrin Tekindor, Yıllardır Kumral Kullandığı Saçlarını Griye Boyattı(10/10)6

Yıllar önce rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan usta oyuncu Zerrin Tekindor, önceki gün oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği 'Kızlar ve Oğlanlar' adlı tiyatro oyununa katıldı. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Türk ressam ve tiyatro dizi oyuncusu Zerrin Tekindor, aylar sonra bir tiyatro oyunu öncesinde görüntülendi....

















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