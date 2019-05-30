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Usta sanatçı Eşref Kolçak’ın naaşına büyük saygısızlık!

USTA SANATÇI EŞREF KOLÇAK’IN NAAŞINA BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Usta oyuncu Eşref Kolçak, bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak'ın cenaze töreninde selfie çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesine engel oldu.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Usta Sanatçı Eşref Kolçak’In Naaşına Büyük Saygısızlık!(8/10)4

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oyuncu Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu.

ARAÇ İLERLEMEKTE ZORLANDI

Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi....

















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