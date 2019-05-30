Usta oyuncu Eşref Kolçak, bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak'ın cenaze töreninde selfie çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesine engel oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oyuncu Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu.

ARAÇ İLERLEMEKTE ZORLANDI

Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi....



































