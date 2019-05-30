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Uyuşturucu operasyonunda belinde yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BELİNDE YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi kıskavrak yakalandı. Operasyonda yakalanan zanlılardan birisinin beline sarılı halde yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 11:00
Puan Ver : Uyuşturucu Operasyonunda Belinde Yarım Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı(10/10)6

Kayseri'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda zanlılardan birinin beline 490 gram metamfetamin sardığı görüldü. Ayrıca zanlıların otomobilinde 84 gram esrar ele geçirildi....

















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