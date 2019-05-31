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Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi

UYUYAN SUUDİ PRENS, 14 YIL SONRA BAŞINI HAREKET ETTİRDİ

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı. Prens Talal, Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanıyordu.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 21:30
Puan Ver : Uyuyan Suudi Prens, 14 Yıl Sonra Başını Hareket Ettirdi(5/10)1

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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