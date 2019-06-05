İstanbul'da uzaklaştırma kararı olan cani koca, eşine sokak ortasında 7 kurşun sıktı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de uzaklaştırma kararı olan cani koca, eşi Yasemin C. 'yi sokak ortasında silahla vurdu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı....



































