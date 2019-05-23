Minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu için koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi.

Mersin'de minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturtan şoför, 6 ay süre ile seferden men edildi. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen şoför Ali Sarı, “Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldüm“ dedi....



































