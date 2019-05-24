ÜZERİ KİRLİ DİYE MİNİBÜSTE KOLTUĞA OTURTULMAYAN ÇOCUK ERDOĞAN’A SESLENDİ: OKUMAK İSTİYORUM
Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan Suriyeli Muhammed yaşananlara üzüldüğünü ve okumak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Muhammed, “Allah razı olsun Türkiye'ye geldik. Bana yardım eli uzatırlarsa okumak istiyorum.“
Mersin'in Erdemli ilçesinde üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed H. ,yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi. Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri
- Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı
- Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada
- Ak Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ysk Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır
- Chp İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar