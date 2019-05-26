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Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti

VALBUENA, FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak veda etti.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 20:40
Puan Ver : Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti(6/10)2

Hafta içi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 2 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandırdığını açıklayan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlarla Antalyaspor maçında vedalaştı. Fenebahçe camiasına, “Şunu asla unutmayın; benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak“ ifadeleri ile veda eden Fransız yıldız, Antalyaspor maçı öncesinde de taraftarı selamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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