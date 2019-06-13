Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye ceza uygulandı. Sürücünün yaptığı ihlal kameralara da yansıdı.

Kaynak: haberinburada....