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Van, İranlı turistler için seferber oldu!

VAN, İRANLI TURİSTLER İÇİN SEFERBER OLDU!

Ramazan Bayramı dolayısıyla Van'a akın eden ve yoğunluk nedeniyle otellerde yer bulamayan İranlı turistler, refakatçi misafirhanesinde konuk edildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 19:00
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Bayram tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, esnafa ikinci bayramı yaşattı. Ramazan Bayram'ından bir gün önce Van'a gelmeye başlayan İranlılar, otelleri doldururken, gündüzleri de mağazalarda alışveriş yaptı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da Van Büyükşehir Belediyesi devreye girdi....

















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