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Vatandaşa Kimlik Gösterme Tartışması Mahkemede Bitti! Polisler, 20 Bin Tl Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi
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Vatandaşa Kimlik Gösterme Tartışması Mahkemede Bitti! Polisler, 20 Bin TL Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

VATANDAŞA KİMLİK GÖSTERME TARTIŞMASI MAHKEMEDE BİTTİ! POLİSLER, 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, kendisine kimlik soran 4 sivil polisten kimlik göstermesini isteyince kötü muamele gördüğünü öne süren öğretmenin başvurusunu karara bağladı. AYM, mağdur olan öğretmene 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Tarih : 30 Nisan 2019, 17:40
Puan Ver : Vatandaşa Kimlik Gösterme Tartışması Mahkemede Bitti! Polisler, 20 Bin Tl Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi(10/10)6

Anayasa Mahkemesi (AYM), kendisine kimlik soran 4 sivil polisten kimlik göstermesini isteyince kötü muamele gördüğünü öne süren öğretmen Mehmet U. 'nun bireysel başvurusunu karara bağladı. AYM, polis memurlarının hukuka aykırı kuvvet kullandığına kanaat getirerek, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan “İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı“ının ihlal edildiğine, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, Mehmet U....

















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