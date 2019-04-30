Anayasa Mahkemesi, kendisine kimlik soran 4 sivil polisten kimlik göstermesini isteyince kötü muamele gördüğünü öne süren öğretmenin başvurusunu karara bağladı. AYM, mağdur olan öğretmene 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.