Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyadan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçı ile ilgili esprili bir yorumda bulundu. Milor, “Tarafsız olmak adına gözlerimi kapayıp kura usulü üzerinde künefe veya baklava deseni olan çoraplarımdan birini seçip maçı öyle izley