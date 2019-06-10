Şahan Gökbakar, Milli Takım Üzerinden Siyasilere Seslendi: Milleti Düşman Etmeyi Bırakın
Uğur Dündar Canlı Yayından Neden Çekildi? Yakın Arkadaşı Haluk Şahin Açıkladı
Vedat Milor’Dan Sert İzlanda Tepkisi: Başka Seçenek Bırakmadılar
Uefa Uluslar Liginde Şampiyon Portekiz Oldu
Haluk Levent, Lösemi Hastası Baba Ve Kızı Ziyaret Etti
Ceylanpınar’Da Tarım Arazisine Düşen Yıldırım, 10 Bin Dönüm Ekini Kül Etti
Ankara’Da Meydana Gelen Sağanak Yağışta Evlerini Su Basan Anne İle Kızın Kurtarıldığı Anlar Kamerada
Bozulan Tekneden Atlayan 3 Kişi Akıntıya Kapılarak Kayboldu
İmamoğlu-Yıldırım Canlı Yayınında Abd’De Uygulanan Yöntemin Baz Alınacağı İddia Edildi
Türk Milli Takımı’Na Yapılan Saygısızlığın Ardından İzlanda’Dan İlk Açıklama Geldi
Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
İzlanda’Da Türk Milli Takımı’Na Büyük Saygısızlık!
Demet Akalın, Kendisine Mesaj Atmış Gibi Photoshop Yapan Takipçisine Ateş Püskürdü: Namusumla Oynatmam
Şeyma Subaşı’Nın Çeşme’De Bir Mekana Alınmama Sebebi Ortaya Çıktı
Vietnamlı Oyuncu Ngoc Trinh’E Kıyafeti Nedeniyle Soruşturma Açıldı
Ankara’Da Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Mansur Yavaş’Tan İlk Açıklama!
Ünlü Kasap Nusret Eti Drone İle Uçurdu
Yeşilçam’In Usta Oyuncusu Nuri Alço, Baba Olmak İstiyor
Hidayet Türkoğlu’Nun Firari İş Adamı Galip Öztürk İle Görüntülenmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Son Dakika! Msb’Den, Şehit Olan Askerimizle İlgili Açıklama: Kanı Yerde Kalmadı!

Vedat Milor’dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

VEDAT MİLOR’DAN SERT İZLANDA TEPKİSİ: BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADILAR

Türkiye'nin önde gelen yemek eleştirmenlerinden olan Vedat Milor, İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan saygısızlığı ve ayıbı sosyal medya hesabından ağır bir dille eleştirdi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : Vedat Milor’Dan Sert İzlanda Tepkisi: Başka Seçenek Bırakmadılar(5/10)1

Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarlarından Vedat Milor, İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan ayıbı “İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağından başlayabilirsiniz“ şeklinde yorumladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Vedat  Milor’Dan  Sert  İzlanda  Tepkisi  Başka  Seçenek  Bırakmadılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER