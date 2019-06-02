VENEDİK’TE DEV CRUİSE GEMİSİ KONTROLDEN ÇIKIP YOLCU GEMİSİNE ÇARPTI! YARALILAR VAR
İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Venedik'te, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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