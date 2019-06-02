Af Değil Ceza İndirimi! Cezaevinden 100 Bin Kişi Çıkıyor
Yıldız Futbolcu Neymar, Otel Odasında Bir Kadına Tecavüz Etmekle Suçlanıyor
Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
8.5 Santimlik Bisikletiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’In Açılışını Yaptığı Samsun’Daki Tesisi, Chp’Li Başkan Kapattı
Çinliler Maraş Dondurmasına Merak Saldı! Ülkelerinde Dondurmacı Açıyorlar
İstanbul’Un Zam Şampiyonu Belli Oldu
İstanbul Havalimanı’Nı Mayıs Ayında 5,2 Milyon Yolcu Kullandı
Kuşadası’Nda Bayram Hareketliliği
İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü
24 Yıldır Kimse Fark Etmedi, Okul Duvarından 2 Bin 300 Yıllık Yazıt Çıktı
Anne Ve Kızına Taciz Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Fetö’Ya Finans Kaynağı Sağlayan Dernek Başkanı Yakalandı
Honaz, Yusufeli Keskin Ve Kesmetepe’De Seçimler Yenileniyor! İşte Son Durum
Bursa’Da Suç Makinesi Tornavidayla Polislere Saldırdı!
Meteoroloji’Den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak
Abd, Çin Mallarından Yüzde 25 Vergi Almaya Başladı
Osmanlı Torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı Oldu
Galatasaray’In Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Venedik’te dev cruise gemisi kontrolden çıkıp yolcu gemisine çarptı! Yaralılar var

VENEDİK’TE DEV CRUİSE GEMİSİ KONTROLDEN ÇIKIP YOLCU GEMİSİNE ÇARPTI! YARALILAR VAR

İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 02 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var(7/10)3

Venedik'te, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Venedik’Te  Dev  Cruise  Gemisi  Kontrolden  Çıkıp  Yolcu  Gemisine  Çarptı  Yaralılar  Var  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER