İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Venedik'te, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Kaynak: haberinburada. ....