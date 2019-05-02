VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO: DARBE GİRİŞİMİNİ JOHN BOLTON YÖNETTİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım olduğunu dile getiren Maduro, “İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gözü Dönmüş Saldırgan, Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Dövüp Arkadaşını Silahla Vurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Devlet İşleyişini Hızlandırmak İçin Birçok Kuruluşu Takibe Aldı
- Alanyaspor, Josef Sural İçin Tişört Hazırlattı
- Öğretmeni Öldüren Kiralık Katilin İfadesi Ortaya Çıktı!
- Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hapis Cezası Aldığını Öğrenen Sanık, Duruşmada Yüzüne Asit Döktü
- Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar