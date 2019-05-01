VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR MESAJI
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin “geçici devlet başkanı“ olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimini kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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