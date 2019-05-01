Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin “geçici devlet başkanı“ olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimini kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada. ....