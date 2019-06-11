VENEZUELA`DA 5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 900`Ü AŞTI
Venezuela'da enflasyon aldı başını gidiyor. Ülkede 2019'un ilk beş ayında enflasyon yüzde 900'ü geçti.
Venezuela Ulusal Meclisi Finans Komitesi üyesi Angel Alvarado, 2019 yılı başından bu yana enflasyonun yüzde 900`ü geçtiğini bildirdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 31,3 arttığını ve yılın ilk 5 ayında enflasyonu yüzde 905,6 olduğunu duyuran Alvarado, Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 44,7 olduğunu hatırlattı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emniyet Şeridinde Giden Motosikletlinin Başına Pet Şişe Atıldı, 2 Kez Kaza Atlattı
- Eşiyle Tartışan Kocanın İntihar Girişimi Yürekleri Ağza Getirdi
- Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı
- Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı
- Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Alpay Özalan: Spor Bakanımız İle İzlanda’Ya Gidiyorum
- İzlanda Maçı Öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu İle Görüştü
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’Dan Ali Koç’A 2010-2011 Desteği!
- İzlanda’Nın Onaylanmamış Havaalanı İddialarına Konyaspor’Dan Yanıt Geldi
- Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı Dönemi Resmen Başladı
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar