VENEZUELA’DA MUHALİF LİDER, ŞİLİ BÜYÜKELÇİLİĞİNE SIĞINDI
Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela'da askerler tarafından ev hapsinden serbest bırakılan muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı.
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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