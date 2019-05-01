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Venezuela’da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı

VENEZUELA’DA MUHALİF LİDER, ŞİLİ BÜYÜKELÇİLİĞİNE SIĞINDI

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela'da askerler tarafından ev hapsinden serbest bırakılan muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı(9/10)5

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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