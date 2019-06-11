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Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada

VİCDANSIZ ANNENİN YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATIP KADERİNE TERK ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Tayland'ta vicdansız bir annenin yeni doğmuş bebeğini canlı bir şekilde çöpe attığı görüntüler güvenlik kamerasına takıldı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 16:50
Puan Ver : Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada(5/10)1

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşında olduğu öğrenilen Waraporn isimli kadın yeni doğan bebeğini bakacak parası olmadığı için çöp konteynerine atıp kaderine terk etti. Çöpçüler tarafından bulunan talihsiz bebek koruma altına alınırken annenin yargılaması devam ediyor....

















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