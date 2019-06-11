Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşında olduğu öğrenilen Waraporn isimli kadın yeni doğan bebeğini bakacak parası olmadığı için çöp konteynerine atıp kaderine terk etti. Çöpçüler tarafından bulunan talihsiz bebek koruma altına alınırken annenin yargılaması devam ediyor....



































