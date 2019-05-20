Resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan hamile kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan hamile kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşini otomobilden atan vicdansız koca, kayıplara karıştı.

Adana'da resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan 3 aylık hamile kadın,olay yerine gelen polisin ambulans çağırması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözü dönmüş koca kayıplara karıştı.

Kaynak: haberinburada....